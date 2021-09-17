Источник: Переезд Супряги в Серию А может состояться зимой

Форвардом интересовался целый ряд итальянских клубов

Владислав Супряга / фото - ФК Динамо

Известный скаут Серии А Алекс Великих рассказал о несостоявшемся переходе нападающего «Динамо» Владислава Супряги в клуб итальянского чемпионата:

«Действительно, Супряга оба последних лета провел на слуху в итальянской прессе. Если лето 2020 года прошло под знаком конкретного интереса к Владиславу одного клуба – «Болоньи», которая устами своего главного тренера Синиши Михайловича и спортивного директора клуба Бигона говорила о своем желании приобрести украинца, то лето 2021 года для Супряги прошло в Италии под трансферный шум других клубов – «Торино», «Салернитаны», «Дженоа», «Сампдории» и все той же «Болоньи». Но, к сожалению, для игрока переход в Серию А сорвался. Много слухов, по каким причинам это произошло, комментировать их я не считаю корректным – у игрока есть свой агент, скажу лишь то, что переход игрока в Италию был бы хорошим решением для всех сторон и думаю, что при определенных корректировках в зимнее трансферное окно этот переход еще возможен».

Как ранее сообщалось, потенциальных покупателей отпугнул ценник, который на игрока установил киевский клуб. Игорь Суркис желал выручить за форварда не меньше 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Супряга лишь однажды вышел на поле в футболке «Динамо» и провел там лишь 13 минут.

Напомним, ранее стало известно, что «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником.