Экс-тренер «Ювентуса» может возглавить «Шахтер»
Источник: Степаненко не сможет сыграть за сборную в матче с Францией
Хавбек продолжает восстанавливаться после травмы колена
Тарас Степаненко / Фото - УАФ
Сборная Украины 24 марта стартует в отборе на чемпионат мира-2022 выездным матчем с Францией. Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко не сможет помочь «сине-желтым» в данном поединке. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live».
Что со Степаненко? У него проблемы с коленом. Без Степаненко будет очень трудно, особенно во Франции.
И в матчах против Финляндии и Казахстана, где нужно будет навязывать борьбу, также будет очень сложно. Но очень хочется, чтобы он вышел на футбольное поле.
Напомним, Степаненко попал в разширенный список Андрея Шевченко на мартовские матчи.
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