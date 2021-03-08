Источник: Степаненко не сможет сыграть за сборную в матче с Францией

Тарас Степаненко / Фото - УАФ

Сборная Украины 24 марта стартует в отборе на чемпионат мира-2022 выездным матчем с Францией. Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко не сможет помочь «сине-желтым» в данном поединке. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live».

Что со Степаненко? У него проблемы с коленом. Без Степаненко будет очень трудно, особенно во Франции. И в матчах против Финляндии и Казахстана, где нужно будет навязывать борьбу, также будет очень сложно. Но очень хочется, чтобы он вышел на футбольное поле.

Напомним, Степаненко попал в разширенный список Андрея Шевченко на мартовские матчи.