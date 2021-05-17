Источник: «Цитаишвили получит шанс закрепиться в «Динамо»

Георгий Цитаишвили / фото - Динамомания

Журналист Игорь Цыганык в эфире своего шоу Цыганык Live рассказал о будущем хавбека «Динамо» Георгия Цитаишвили.

Сейчас полузащитнику дали шанс проявить себя в аренде. В принципе, те матчи, которые он сыграл за «Ворсклу», были неплохими. Но потом травма…

После первого летнего сбора «Динамо» будет решено, кто уйдет, а на кого можно рассчитывать».