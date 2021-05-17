5 игроков «Динамо» претендуют на звание лучшего футболиста мая
Источник: «Цитаишвили получит шанс закрепиться в «Динамо»
Игорь Цыганык – о будущем хавбека киевлян
17 мая 18:53
Георгий Цитаишвили / фото - Динамомания
Журналист Игорь Цыганык в эфире своего шоу Цыганык Live рассказал о будущем хавбека «Динамо» Георгия Цитаишвили.
«Думаю, Цитаишвили в «Ворскле» мы уже не увидим. У него закончилась аренда, и он вернулся в «Динамо», где восстанавливается после травмы. Я разговаривал с ним после матча с «Ингульцом», Георгий сейчас в хорошей форме и улыбка не сходит с его лица. У него все хорошо.
Летом у него будет шанс в «Динамо». Луческу к нему очень хорошо относился, когда только возглавил команду. Румын верил и, думаю, продолжает верить в Цитаишвили.
Сейчас полузащитнику дали шанс проявить себя в аренде. В принципе, те матчи, которые он сыграл за «Ворсклу», были неплохими. Но потом травма…
После первого летнего сбора «Динамо» будет решено, кто уйдет, а на кого можно рассчитывать».
Напомним, «Динамо» – лидер по количеству разгромных побед в завершившемся сезоне УПЛ.
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