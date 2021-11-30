Италия может провести товарищеский матч с Украиной в январе

Также рассматриваются еще две команды

Фото: УАФ

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини запросил у федерации футбола Италии организовать товарищеские матчи для команды.

Примечательно, что запросил он их провести в январе. Серия А уйдет на паузу с 24 января по 4 февраля, чем хочет воспользоваться Манчини, организовав краткосрочный сбор.

Среди претендентов – игры со сборными Украины, России или Шотландии. Впрочем, федерация пока не одобрила эту идею.

Отметим, что все четыре сборные сыграют в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022. Правда, в январе и Украина, и Россия свои чемпионаты не играют.

Италия сыграет против Северной Македонии в стыках.