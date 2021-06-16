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Италия разгромила Швейцарию и первой вышла в 1/8 финала Евро-2020

Команда Манчини уже точно не опустится ниже 2-го места
Футбол Евро-2020
16 июня 23:53
Италия разгромила Швейцарию и первой вышла в 1/8 финала Евро-2020
Фото: UEFA

В матче 2-го тура Евро-2020 сборная Италии принимала Швейцарию в Риме.

Команда Роберто Манчини завладела инициативой с первых минут матча. Это вылилось в забитый мяч в середине первого тайма: Локателли чуть не порвал сетку ворот Зоммера после классного прострела Берарди.

В начале второго тайма Италия укрепила свое преимущество – шикарный удар издали удался Локателли, который таким образом сделал дубль.

Швейцария пыталась создавать моменты, но Италия грамотно оборонялась. А в концовке встречи отличился еще и Иммобиле.

После этой победы стало известно, что Италия точно выходит в 1/8 финала Евро-2020. Команда Манчини набрала 6 очков, у второй команды (Уэльс) – 4 очка. У Швейцарии 1 очко, у Турции – 0 очков. Италия уже точно не опустится ниже 2-го места в своей группе.

Евро-2020, 2-й тур

Италия – Швейцария 3:0

Голы: Локателли, 26, 52, Иммобиле, 89

Италия: Доннарумма, Кьеллини (Ачерби, 24), Ди Лоренцо, Бонуччи, Спинаццола, Барелла (Кристанте, 87), Жоржиньо, Инсинье (Кьеза, 69), Локателли (Пессина, 86), Берарди (Толои, 70), Иммобиле.

Швейцария: Зоммер, Мбабу (Видмер, 58), Шер (Цубер, 57), Эльведи, Родригес, Джака, Фройлер (Соу, 84), Шакири (Варгас, 76), Аканджи, Эмболо, Сеферович (Гавранович, 46).

Предупреждения: Гавранович (49), Эмболо (79).

Петр Приходько
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