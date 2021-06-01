Итоги европейского футбольного сезона. 10 главных номинаций

Спад, феномен, прорыв, возвращение и другие

Послесловие

Зинченко в финале ЛЧ / Фото: Getty Images

Сезон 2020/21 был непростым, насыщенным на события и сенсации, первым постковидным в современной футбольной реальности. Мы определили главные номинации, которые нашли своих героев. Наше мнение – субъективно. В комментариях вы можете озвучить свое.

Феникс сезона

Лондонский «Челси» удивил всех. Вогнанная в кризис команда в середине сезона просто восстала как феникс из пепла. Томас Тухель наладил дисциплину, дела пошли вверх. Продолжительная серия без поражений сразу после прихода немецкого наставника удивляла, но никто не думал, что лондонский клуб сумеел достичь того, о чем явно никто не смел говорить. Победа в Лиге чемпионов стала настоящей сенсацией. «Челси» трансформировал сезон для себя из провала в огромный триумф.

Прогресс сезона

Много слова уже сказано о главных украинских футболистах прямо сейчас – латерале «Манчестер Сити» Александре Зинченко и хавбеке «Аталанты» Руслане Малиновском. Удивляет то, что эти ребята не перестают прогрессировать. И сейчас действительно можно сказать (даже с уверенностью), что они стали топ-игроками на всемирном уровне. Игроками, с которыми считаются. Апогеем для двух футболистов стал май: Малиновский был признан лучшим игроком Серии А, стал лучшим ассистентом Серии А в сезоне, а Зинченко удостоился выхода в стартовом составе в финале ЛЧ. Кстати, Александр уже провел 100 матчей за «Манчестер Сити». Не показатель ли? Ребята не перестают удивлять.

Феномен сезона

Прошлым летом в Украину вернулся Мирча Луческу. Это вызвало больше скептицизма, нежели восторга. Мало кто верил, что румынский специалист может так молниеносно превратить и видоизменить такое «Динамо». И что же мы имеем? Команда, которая в сезоне 2019/20 боролась с «Зарей» за второе место и вылетела из группы Лиги Европы в сезоне 2020/21 выиграла Суперкубок Украины, УПЛ с отрывом в 11 очков от «Шахтера», Кубок Украины и вышла в групповой раунд ЛЧ впервые за 4 года. Вот, что значит феномен.

Провальный дебют сезона

Речь об Андреа Пирло. Сколько пафоса было вокруг тренера после его назначения в начале августа 2020-го года. Не берем в учет, что наставник выиграл с «Ювентусом» 2 трофея: Суперкубок Италии и Кубок Италии. Даже несмотря на это, сезон для Пирло выглядит провальным. После многолетней гегемонии туринского клуба в Серии А, «Ювентус» финишировал на 4-м месте, решил вопрос с попаданием в ЛЧ только в последнем туре (и то, потому что «Наполи» не выиграл), а также позорно вылетел из Лиги чемпионов от «Порту». Не такого ждали от менеджера, который получил звездную команду и игроков.

Спад сезона

Донецкий «Шахтер». Кажется, здесь сказалось несколько факторов. Во-первых, у «горняков» практически не было перерыва после сезона 2019/20. Тем не менее, перерыва не было и у других команд, которые выступали в еврокубках на поздних стадиях. Во-вторых, «горняки» так и не сумели приобрести нужных игроков. Кадровая нехватка все же сказалась. В-третьих, кажется, Луиш Каштру слишком мягок для такого разношерстного коллектива, который собрался в донецком клубе. В итоге вторая часть сезона «горняками» была провалена практически полностью.

Возвращение сезона

Это феноменально, в это сложно поверить, но 39-летний Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции в 2021-м году. И феерил в «Милане» в прошедшем сезоне. Правда, подкосила травма, и швед не сыграет на Евро-2020. 17 голов и 3 ассиста в 27-ми матчах в его возрасте – феноменально. Этим швед и заслужил нового вызова в сборную. Это правда удивительно. В современных реалиях подобные выступления в таком возрасте вызывают восхищение. Но для Златана это норма.

Месть сезона

Мадридский «Атлетико» снова выиграл чемпионат Испании, оставив позади китов – «Реал» и «Барселону». Кажется, самым довольным человеком от этого был он – нападающий «матрасников» Луис Суарес, который присоединился к команде прошлым летом 2020-го. После такого неприятного ухода из «Барселоны», чемпионство «Атлетико» для Суареса – бальзам на душу. Сколько уругваец рассказывал о том, как «Барселона» некрасиво с ним поступила. И отомстил, оставив каталонский клуб снова без титула в нынешнем сезоне.

Прорыв сезона

Речь о «Лилле», который сверх ПСЖ с престола во Франции. И это заслуживает похвалы. Учитывая космические финансовые возможности парижского клуба, такая расстановка мест в итоговой таблице Лиги 1 кажется героическим поступком со стороны «Лилля». Прогресс на лицо – в сезоне 2019/20 «доги» заняли 4-е место в таблице, а сейчас выиграли титул, обойдя один из сильнейших клубов мира. «Лестер» нашего времени?

Традиция почти каждого сезона

Речь об Унаи Эмери. Да-да, снова испанский тренер выиграл свой любимый турнир. Кажется, это вечная и взаимная любовь. Лига Европы и Эмери не могут друг без друга, уже в четвертый раз этот титул покоряется наставнику. Правду говорят в мемах, Лигу Европы пора переименовать в Лигу Унаи Эмери. Кажется, тренер даже не хочет попадать в ЛЧ со своими командами.

Позор сезона

В конце апреля футбольный мир настиг хаос. А что дальше будет с футболом? А как изменится расстановка сил? Футбольные топы задумали переворот, который как казалось, изменит современную футбольную реальность. Причина прозрачна: постковидная ситуация негативно влияла на финансовое положение клубов. Тем не менее, все закончилось провально. Буквально за 2 дня. Адекватный футбольный мир восстал против Суперлиги, и клубы дали заднюю. После такого странного перформенса некоторые топы выглядели просто смешно. А некоторые («Реал», «Барселона» и «Ювентус» до сих пор официально не вышли из Суперлиги) выглядят смешно до сих пор.

А чем запомнился вам этот насыщенный футбольный сезон? Пишите в комментариях.