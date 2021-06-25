Официально. Юрченко и Иванисеня покинут «Зарю»
Иванисени не будет в «Металлисте»
Полузащитник пока не определился с клубом
Фото: ФК Заря
Полузащитник Дмитрий Иванисеня опроверг, что перейдет в харьковский «Металлист».
Где планируете продолжить карьеру?
«Я пока не хочу давать интервью».
А почему вообще ушли из «Зари»?
«Вы же все читали и видели».
Вас связывали с «Металлистом» Ярославского. Есть шанс увидеть вас в первой лиге?
«Нет, это полностью неправда».
Накануне, Иванисеня покинул «Зарю», за которую играл два года.
Комментарии 0