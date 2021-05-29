Из крохотного Радомышля в финал Лиги чемпионов. Головокружительная хронология развития карьеры Зинченко

Капитан сборной Украины может провести против «Челси» свой 100-й матч за «Манчестер Сити»

История

Александр Зинченко / Фото - football24.ua

Украинец в финале Лиги чемпионов. Это, определенно, повод для гордости. Александр Зинченко может приехать в расположение национальной сборной перед Евро в максимально хорошем настроении.

Сейчас у полузащитника команды Андрея Шевченко и защитника команды Хосепа Гвардиолы 99 матчей за «Манчестер Сити». 100-й может быть в финале Лиги чемпионов. Магия цифр?

Украинец проводит свой четвертый сезон в составе английского гранда. Несмотря на сомнения многих, ему все же удалось стать одним из основных игроков, по мнению многих, лучшей команды Европы на данный момент.

Хронология развития его карьеры выглядит впечатляюще – парень из маленького города стал капитаном юношеской команды «Шахтера», остался без клуба, а затем из аутсайдера РПЛ оформил трансфер в фаворита АПЛ. Головокружительно.

Сейчас население этого городка в Житомирской области составляет всего-то 14 тысяч человек. Впрочем, как мы видим, это не помешало Александру стать игроком серьезного уровня.

2004 год – начало выступлений за команду «Карпатия»

В 8 лет Зинченко зачислили в Радомышльскую ДЮСШ, где он занимался до 2008 года и выступал на соревнованиях областного и всеукраинского уровня.

2008 год – попадание в «Монолит»

Талантливому парню организовали просмотр в фарм-клубе «Шахтера». Зинченко вцепился за этот шанс и вскоре из Ильичевска переехал в Донецк.

2010 год – попадание в академию «Шахтера»

В 14 лет Александру удается пробиться в структуру одного из грандов украинского футбола и он начинает двигаться вверх по клубной вертикале.

Все началось с команды U-16 Александра Головко, который дал возможность Зинченко сыграть по 40 минут в двух контрольных поединках против Германии (2:1 и 0:3).

2013 год – капитан «Шахтера» в юношеской Лиге чемпионов

Тогда «горняки» сошлись с «Байером», «Реалом Сосьедад» и «Манчестером Юнайтед». Зинченко в матчах с манкунанцами сделал ассист и забил один мяч. В 1/8 финала команда Валерия Кривенцова уступила «Арсеналу» 1:3 – Зинченко сделал ассист на Борячука

2014 год – отказывается продлевать контракт с «Шахтером» и остается без клуба

Переломный и крайне сложный момент в карьере украинца. Он понял, что не сможет пробиться в состав первой команды «Шахтера», а поэтому решил уйти из клуба. К тому же, на Востоке Украины началась война. Зинченко с семьей переехал в Москву и начал играть в любительской лиге.

В составе команды из Башкортостана Зинченко провел 33 матчах за полтора сезона и забил два мяча: «Ростову» и «Зениту». В итоге, «Уфа» оба раза финишировала 12-й в РПЛ.

Параллельно шли разговоры о возможности получения Александром российского гражданства. Он от него отказался и получил вызов в сборную Украины – дебютировал в матче отбора на Евро-2016 против Испании.

2016 год – трансфер в «Манчестер Сити» и аренда в ПСВ

Сперва мало кто мог в это поверить, но Зинченко из аутсайдера чемпионата России перебрался в состав одного из фаворитов чемпионата Англии. Украинец попал в команду Хосепа Гвардиолы.

Впрочем, сразу же после оформления трансфера Александр отправился в аренду в ПСВ. Помимо игровой практики это должно было помочь ему с получением разрешения на работу в Англии.

2017 год – перевод в дубль ПСВ, дебют за «Манчестер Сити»

В Нидерландах, откровенно говоря, не пошло и в конце сезона Зинченко вернулся в «Сити», где за весь сезон провел 14 матчей, но стал обладателем Кубка Лиги и трофея АПЛ. Украинец сыграл за горожан во всех турнирах, включая Лигу чемпионов.

В течение четырех сезонов в «Манчестер Сити» Зинченко завоевал 10 трофеев: три чемпионства, один Кубок Англии, четыре Кубка Лиги и два Суперкубка Англии. И уже вошел в историю – помог «горожанам» впервые в истории выйти в финал Лиги чемпионов.

Помимо этого, в матче против Франции в отборе на чемпионат мира-2022 Зинченко вывел команду на поле с капитанской повязкой. 24-летний полузащитник стал самым молодым капитаном сборной Украины в официальных матчах.

Удивительная история парня из маленького Радомышля, который попал в большую команду и вышел с ней в финал крупнейшего турнира в Европе.