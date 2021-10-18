Борис Колесников – об открытии обновленного НСК «Олимпийский»: «Судя по отзывам – получилось очень неплохо»
Из-за реконструкции «Олимпийского» матч «Динамо» – «Днепр-1» перенесут
Игру примет стадион «Динамо»
Из-за реконструкции «Олимпийского» матч «Динамо» – «Днепр-1» перенесут
24 октября в 12-м туре УПЛ киевское «Динамо» примет «Днепр-1» на клубном стадионе имени В. В. Лобановского.
Изначально матч был запланирован на НСК «Олимпийский», но всему помешала реконструкция в чаше стадиона. После матча Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Реалом» на арене начнется замена беговых дорожек и секторов для прыжков.
Также известно, что «Днепр-1» дал добро на перенос матча.
Напомним, ранее стало известно, кто в каком составе «Динамо» отправилось на матч Лиги чемпионов с «Барселоной».
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