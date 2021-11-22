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Избраны Побеждать: Parimatch Ukraine и ФК «Челси» запустили кампанию по мотивам легенд о короле Артуре

Рекламный ролик «Избраны побеждать» вышел 22 ноября
Футбол
22 ноября 13:25
Избраны Побеждать: Parimatch Ukraine и ФК «Челси» запустили кампанию по мотивам легенд о короле Артуре

Parimatch Ukraine, первый легальный онлайн-букмекер в Украине, запустил рекламную кампанию со звездами ФК «Челси»: Маркосом Алонсо, Сесаром Аспиликуэтой и Тьяго Силвой. Вдохновили на создание кампании сказания о короле Артуре, а именно легенда о «Мече в Камне».

В трактовке Parimatch и ФК «Челси», капитан клуба Сесар Аспиликуэта успешно выбивает мяч из камня, подобно Артуру, достающему меч. Ролик для кампании сняла киевская студия Electric Sheep Film, уже работавшая для бренда Parimatch.

«Легенды о короле Артуре были универсальным источником вдохновения на протяжении сотен лет, и мы очень рады, что «Челси» изучали их вместе с нами для нового ролика! Кампания создана вокруг идеи о том, что прошлое, настоящее и будущее переплетаются между собой. Игроки «Челси» — настоящие «избранные», что подтверждает титул нынешних чемпионов Европы. Работать с «Челси» всегда доставляет огромное удовольствие и нам не терпится увидеть, как команда покажет себя в этом сезоне»


— прокомментировала кампанию Катерина Амирханова, креативный директор Parimatch Tech.

«Когда мы подписали наше партнерство с Parimatch Ukraine в начале этого сезона, мы пообещали, что наша совместная деятельность будет смелой и инновационной. Новый ролик этому доказательство, и мы с нетерпением ждем, когда в ближайшие месяцы Сезар, Тьяго и Маркос сыграют свою роль «избранных» на экранах по всей Европе»


— заявил Гай Лоуренс, исполнительный директор ФК «Челси».

ФК «Челси» и бренд Parimatch объявили о своем партнерстве в августе 2021 года, заключив соглашение на три сезона. В рамках партнерства Parimatch использует бренд «Челси», а также цифровые и социальные ресурсы клуба для создания инновационных активаций для фанатов по всему миру.

Режиссером и исполнительным продюсером новой рекламы стал Андрей Копоц, оператор-постановщик — Никита Кузьменко. Студия Electric Sheep уже сотрудничала с Parimatch для создания вирусных рекламных роликов, в числе которых недавний ролик о ФК «Ювентус» с топовыми игроками клуба. Эксклюзивную музыку для ролика создал Евгений Филатов — известный украинский композитор, аранжировщик, саунд-продюсер групп ONUKA и The Elephants, а также солист и создатель группы The Maneken.

О Parimatch Ukraine

Parimatch Ukraine – первый лицензионный онлайн-букмекер в Украине, являющийся официальным представителем и частью глобальной компании Parimatch. Компания выступает образцом на украинском рынке в сфере спортивного маркетинга, использует современные инструменты развития узнаваемости и создания лояльной атмосферы вокруг. Parimatch Ukraine привлекает в свои ряды профессионалов и создает условия и возможности для развития начинающих.

В Украине Parimatch – драйвер развития, который много лет оказывает поддержку спорту на разных уровнях. Компания партнер многих отечественных («Шахтер», «Десна», «Ворскла», «Мариуполь», «Львов», «Металлист 1925», «Черноморец», «Верес», «Кривбасс») и европейских («Челси», «Ювентус», «Лестер», «Эвертон») футбольных клубов.

Компания внедряет в Украине революционные изменения в сфере развлечений и интертеймента, находится ежедневно рядом и формирует новый стиль жизни. Бренд дает возможность почувствовать себя его частью и сделать беттинг своим хобби.

О ФК «Челси»

Футбольный клуб «Челси» — один из лучших футбольных клубов мира и действующий чемпион Европы после второй победы в Лиге чемпионов УЕФА в 2021 году. «Челси» стал первым клубом, дважды выигравшим все три основных турнира УЕФА, после побед в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Кубке обладателей кубков.

Женская команда «Chelsea» также добилась больших успехов, четыре раза выиграв женскую Суперлигу Англии в 2015, 2018, 2020 и 2021 годах. Также женская команда отметилась как финалист Лиги чемпионов УЕФА в 2021 и чемпион Южного дивизиона Премьер Лиги в 2005.

Фонд «Chelsea» создал одну из самых масштабных общественных инициатив в области спорта, помогающую улучшать жизни детей и молодежи во всем мире.

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