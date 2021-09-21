Фонсека поздравил Ахметова: «Продолжайте так же сильно любить «Шахтер» и вести его вперед, как в Украине, так и на европейских аренах»
Известно, когда Мораес и Трубин вернутся в общую группу «Шахтера»
В матче за Суперкубок этих игроков ожидать не стоит
Фото: пресс-служба «Шахтера»
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, что вратарь команды Анатолий Трубин вернется в общую группу уже на этой неделе:
«Восстановление у Анатолия проходит нормально, думаю, что уже в этот четверг он вернется в общую группу и возобновит тренировки».
Помимо этого, стало известно, что нападающий Жуниор Мораес также близок к восстановлению после травмы и уже в конце сентября приступит к тренировкам в общей группе.
Напомним, 22 сентября «Шахтер» сыграет против «Динамо» в матче за Суперкубок Украины. За онлайн трансляцией матча следите на XSPORT.
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