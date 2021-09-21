Известно, когда Мораес и Трубин вернутся в общую группу «Шахтера»

В матче за Суперкубок этих игроков ожидать не стоит

Фото: пресс-служба «Шахтера»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, что вратарь команды Анатолий Трубин вернется в общую группу уже на этой неделе:

«Восстановление у Анатолия проходит нормально, думаю, что уже в этот четверг он вернется в общую группу и возобновит тренировки».

Помимо этого, стало известно, что нападающий Жуниор Мораес также близок к восстановлению после травмы и уже в конце сентября приступит к тренировкам в общей группе.

Напомним, 22 сентября «Шахтер» сыграет против «Динамо» в матче за Суперкубок Украины. За онлайн трансляцией матча следите на XSPORT.