Игрок «Динамо» Диалло: «Я нахожусь в великом клубе. Но пока тяжело с тренерами из-за незнания языка»
Известно, сколько продали PPV на матч «Динамо» и «Шахтера» за Суперкубок
Количество желающих не превысило тысячи человек
Фото: Динамо
Матч за Суперкубок Украины между «Динамо» и «Шахтером» (0:3) транслировали за границей по системе платных трансляций.
Матч можно было увидеть в США, Великобритании, Канаде и Польше за $5.
По иформации YouTube-канала ТаТоТаке, до тысячи человек купили трансляцию матча.
Напомним, ранее Григорий Суркис прокомментировал ничью «Динамо» и «Шахтера» в чемпионате Украины.
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