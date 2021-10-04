Григорий Суркис: «Динамо» и «Шахтер» выглядели усталыми»

Григорий Суркис / Фото: Политека

Почетный член UEFA, народный депутат и брат президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса Григорий Суркис в интервью YouTube-каналу ПроФутбол Digital высказался о ничьей в матче «Динамо» – «Шахтер» (0:0).



На мой взгляд, в этом матче обе команды выглядели усталыми, ведь соревновательный цикл у них такой, что невозможно отдохнуть. Но каждая команда пыталась продемонстрировать свой класс и лучшие качества, забить победный гол. Но дерби завершилось нулевой ничьей.

Правда, опять же, на мой взгляд, обе команды продемонстрировали мощность двух тренеров. Противостояние в этих встречах перешло в противостояние Де Дзерби и Луческу. Сегодняшний матч сильнейшего не определил, а «Динамо» сохранило отрыв в три очка от «Шахтера».

Сейчас футболисты едут в свои сборные. А очередное противостояние «Динамо» и «Шахтера» мы будем наблюдать уже в следующем году.

Противостояние тренеров? Безусловно. Когда Мистер был в «Шахтере», «Динамо» тренировали отечественный специалисты, у которых был другой менталитет. А сейчас же менталитет у тренеров встречный – итальянский менталитет на румыно-итальяно-португальский менталитет Луческу. Громадный опыт Луческу, на мой взгляд, был решающим в этом матче.

Проиграв в Суперкубке 0:3 и уступив в Мюнхене, нужно было сделать что-то такое, чтобы команда пришла в себя и продемонстрировала свои лучшие качества. Это очень сложно сделать после таких перелетов, длительному отсутствию на своей тренировочной базе. У «Динамо» было два дня, чтобы подготовиться к этому матчу.

Отмечу, что «Динамо» U19, которое переиграло «Баварию», не было похоже само на себя в матче с «Шахтером». В первом тайме. Во втором они взяли себя в руки, Костюк провел несколько замен, и команда заиграла. Но усталость – это гири на ногах и невозможность показать свои лучшие качества».