Вингер «Динамо» заявил, что своим стилем похож на Неймара
Известно, успеет ли Неймар восстановиться к матчам с «Реалом» в Лиге чемпионов
Бразилец получил повреждение в ноябре
14 января 07:17
Неймар / фото - Eurosport
Вингер ПСЖ Неймар продолжает восстановление после травмы, полученной в ноябрьском матче Лиги 1 с «Сент-Эттьеном».
По информации Marca, бразилец будет готов сыграть в матче 1/8 Лиги чемпионов против «Реала».
Медштаб парижской команды рассчитывает, что форвард полностью вылечиться к концу января-началу февраля. Первая игра со «сливочными» пройдет 15-го февраля.
В текущей кампании бразилец отыграл только 14 матчей, в которых забил три гола и отдал три ассиста.
Напомним, СМИ сообщают, что контракт Мбаппе с «Реалом» уже готов и будет подписан после матчей ЛЧ.
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