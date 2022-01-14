Известно, успеет ли Неймар восстановиться к матчам с «Реалом» в Лиге чемпионов

Бразилец получил повреждение в ноябре

Неймар / фото - Eurosport

Вингер ПСЖ Неймар продолжает восстановление после травмы, полученной в ноябрьском матче Лиги 1 с «Сент-Эттьеном».

По информации Marca, бразилец будет готов сыграть в матче 1/8 Лиги чемпионов против «Реала».

Медштаб парижской команды рассчитывает, что форвард полностью вылечиться к концу января-началу февраля. Первая игра со «сливочными» пройдет 15-го февраля.

В текущей кампании бразилец отыграл только 14 матчей, в которых забил три гола и отдал три ассиста.

Напомним, СМИ сообщают, что контракт Мбаппе с «Реалом» уже готов и будет подписан после матчей ЛЧ.