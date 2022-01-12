Источник: Контракт Мбаппе с «Реалом» уже готов. Форвард поставит свою подпись в феврале

Француз твердо намерен переехать в столицу Испании

Килиан Мбаппе / фото - PSG

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе перейдет в мадридский «Реал» летом, сообщает инсайдер Джанлуки ди Марцио.

По информации источника, контракт уже полностью готов и согласован. Не хватает только подписи самого футболиста.

Но игрок не распишется под соглашением до февраля. В Лиге чемпионов «Реал» и ПСЖ играют между собой в 1/8 турнира, поэтому игрок подождет, пока не пройдут оба матча.

Сообщается, что Мбаппе полностью уверен в своем решении перейти в стан «сливочных» и ничего уже не сможет повлиять на это.

Ранее сообщалось, что вместо Мбаппе в ПСЖ может прийти игрок с еще более громким именем.