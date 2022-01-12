«Реал» в два раза чаще «Барселоны» побеждал в Эль Класико в рамках Суперкубка Испании
Источник: Контракт Мбаппе с «Реалом» уже готов. Форвард поставит свою подпись в феврале
Француз твердо намерен переехать в столицу Испании
14:45
Килиан Мбаппе / фото - PSG
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе перейдет в мадридский «Реал» летом, сообщает инсайдер Джанлуки ди Марцио.
По информации источника, контракт уже полностью готов и согласован. Не хватает только подписи самого футболиста.
Но игрок не распишется под соглашением до февраля. В Лиге чемпионов «Реал» и ПСЖ играют между собой в 1/8 турнира, поэтому игрок подождет, пока не пройдут оба матча.
Сообщается, что Мбаппе полностью уверен в своем решении перейти в стан «сливочных» и ничего уже не сможет повлиять на это.
Ранее сообщалось, что вместо Мбаппе в ПСЖ может прийти игрок с еще более громким именем.
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