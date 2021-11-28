Известны предварительные сроки восстановления Неймара после жуткой травмы

Даже по наилучшим прогнозам возвращение бразильца стоит ожидать в следующем году

Неймар / Фото: скриншот

В матче 15-о тура Лиги 1 ПСЖ обыграл «Сент-Этьен» (3:1).



Один из лидеров парижан Неймар получил страшное повреждение. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк на своем Telegram канале сообщил, что бразильцу потребуется несколько месяцев для восстановления.

Так, по информации специалиста, если у форварда перелом, то Неймар более чем на два месяца останется без футбола. Но если же это повреждение связок (самое распространенное – разрыв латеральной группы связок), то без операции бразилец может вернуться к игре уже через месяц-полтора.

Напомним, что в матче Лионель Месси отметился тремя ассистами.