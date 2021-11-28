Так ломались карьеры. Неймар получил ужасающую травму
Известны предварительные сроки восстановления Неймара после жуткой травмы
Даже по наилучшим прогнозам возвращение бразильца стоит ожидать в следующем году
28 ноября 17:17
Неймар / Фото: скриншот
В матче 15-о тура Лиги 1 ПСЖ обыграл «Сент-Этьен» (3:1).
Один из лидеров парижан Неймар получил страшное повреждение. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк на своем Telegram канале сообщил, что бразильцу потребуется несколько месяцев для восстановления.
Nasty ankle turn for Neymar. #PSG #Neymar pic.twitter.com/IwHiRkwhEE— Justin it for the Clout (@JUSTIN_AVFC_) November 28, 2021
Так, по информации специалиста, если у форварда перелом, то Неймар более чем на два месяца останется без футбола. Но если же это повреждение связок (самое распространенное – разрыв латеральной группы связок), то без операции бразилец может вернуться к игре уже через месяц-полтора.
Напомним, что в матче Лионель Месси отметился тремя ассистами.
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