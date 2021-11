ПСЖ с тремя ассистами Месси в большинстве обыграл аутсайдера Лиги 1

Фото: Twitter

В 15-м туре Лиги 1 ПСЖ в гостях обыграл «Сент-Этьен».



Парижане первыми забили в матче, но гол Неймар был отменен после просмотра VAR. Так что счет в матче открыли все же хозяева усилиями Буанги. Игроки ПСЖ не были согласны с таким развитием событий и активно наступали на ворота Грина. Под занавес первого тайма ворота «Сент-Этьена» все же удалось распечатать по всем футбольным законам. Через две минуты после удаления Колодзейчака голом отметился Маркиньос.

После перерыва парижане не остановились и забили еще два раза. Отметим, что все ассисты на счету Месси – он еще раз помог отметиться голом Маркиньосу, а также отдал шедевральную передачу на друга по сборной Ди Марию.

Lionel Messi assist



Brought all the defenders on him & made an outstanding assist #PSG #Messi pic.twitter.com/swu8jSl1bb