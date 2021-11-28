ПСЖ с тремя ассистами Месси в большинстве обыграл аутсайдера Лиги 1

Неймар в концовке матча получил травму

Фото: Twitter

В 15-м туре Лиги 1 ПСЖ в гостях обыграл «Сент-Этьен».



Парижане первыми забили в матче, но гол Неймар был отменен после просмотра VAR. Так что счет в матче открыли все же хозяева усилиями Буанги. Игроки ПСЖ не были согласны с таким развитием событий и активно наступали на ворота Грина. Под занавес первого тайма ворота «Сент-Этьена» все же удалось распечатать по всем футбольным законам. Через две минуты после удаления Колодзейчака голом отметился Маркиньос.

После перерыва парижане не остановились и забили еще два раза. Отметим, что все ассисты на счету Месси – он еще раз помог отметиться голом Маркиньосу, а также отдал шедевральную передачу на друга по сборной Ди Марию.

Lionel Messi assist



Brought all the defenders on him & made an outstanding assist #PSG #Messi pic.twitter.com/swu8jSl1bb — HITMAN (@Akhanda_forever) November 28, 2021

Но не обошлось для лидера Лиги 1 и без трагичной ситуации. Под занавес матча ужасающую травму получил Неймар.

Лига 1. 15-й тур.

«Сент-Этьен» – ПСЖ 1:3 (1:1, 0:2)

Голы: Буанга, 23 – Маркиньос, 45, 90, Ди Мария, 79.

«Сент-Этьен»: Грин, Сиссоко (Мукуди, 46), Колодзейчак, Наде, Трауко, Масон (Крассо, 87), Будебуз (Гурна-Дуат, 72), Камара (Calodat, 87), Аушиш (Юссуф, 46), Хазри, Буанга.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Бернат, Ди Мария, Гуйе (Паредес, 75), Данилу Перейра, Месси, Неймар (Эбимбе, 88), Мбаппе.

Предупреждения: Сиссоко (18), Будебуз (32), Бернат (33), Камара (35).

Удаление: Колодзейчак (45).