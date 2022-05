Известны зарплата и длительность контракта Холанда в «Манчестер Сити»

Фото: Getty Images

Нападающий «Боруссии» Д Эрлинг Холанд близок к переходу в «Манчестер Сити».



Вчера, 9 мая, норвежец прошел медосмотр в английском клубе. Также стали известны детали его контракта. Сообщается, что зарплата Холанда не будет выше, чем у Кевина де Брюйне, которая по разной информации составляет от 462 до 493 тысяч долларов в неделю. Соглашение с Эрлингом будет рассчитано до лета 2027 года.

Despite rumours, Erling Haaland’s salary agreed with Manchester City won’t go beyond the level agreed with Kevin De Bruyne, now worth around £375,000 per week. #MCFC



Haaland will sign with Man City until June 2027 - so he’s not gonna break City salary structure. #Haaland pic.twitter.com/C8lhOtlwHE