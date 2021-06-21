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К Йовичевичу. Экс-игрок загребского «Динамо» подтвердил переход в «Днепр-1»

В первой команде хорватского гранда не поверили в молодого хавбека
Футбол Украинская Премьер-лига
17:20
К Йовичевичу. Экс-игрок загребского «Динамо» подтвердил переход в «Днепр-1»
Невен Джурасек / Фото - 24sata.hr

Полузащитник Невен Джурасек перешел в «Днепр-1». Об этом сообщил сам футболист в интервью Epodravina.

Опорный хавбек является воспитанником загребского «Динамо», но так и не сумел закрепиться в первой команде. У него был вариант с хорватским «Славеном», но он решил продолжить карьеру в Украине.

Джурасек играл в арендах за местные «Локомотиву» и «Вараджин». В высшем дивизионе страны он провел 79 матчей. В них хавбеку удалось забить четыре мяча и оформить три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Александр Пихаленок тренируется вместе с «Днепром-1».

Сергей Стаднюк
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Теги

СК Днепр-1

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