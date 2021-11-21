Кабаев: «Заря» часто дарит очки там, где не должна этого делать»

Фото: ФК Заря

Полузащитник «Зари» Владислав Кабаев оценил поражение команды от «Львова» (1:2) в 15-м туре УПЛ.

Неделю говорилось об этом. Все, вроде бы, взрослые ребята, мужчины, поэтому должны это понимать.

Пропустили две атаки. Я считаю, что это, в первую очередь, наши ошибки — тот же автогол. Два момента у соперников — два гола. У нас тоже такие игры бывают.

Пока что, не могу сказать конкретные причины такой игры — все на эмоциях. Один негатив».