Назарина: «Заря» играет в плотном графике, но международная пауза позволила команде восстановиться»
Кабаев: «Заря» часто дарит очки там, где не должна этого делать»
Полузащитник – о поражении «Львову»
21 ноября 16:22
Фото: ФК Заря
Полузащитник «Зари» Владислав Кабаев оценил поражение команды от «Львова» (1:2) в 15-м туре УПЛ.
«Сложно сказать по горячим следам, что пошло не так в этой игре. Еще неделю назад нам было сказано, что у нас плохая статистика поединков именно после возобновления официальных игр: после международных пауз или выхода из отпуска. Часто проигрываем или дарим очки там, где не должны этого делать.
Неделю говорилось об этом. Все, вроде бы, взрослые ребята, мужчины, поэтому должны это понимать.
Пропустили две атаки. Я считаю, что это, в первую очередь, наши ошибки — тот же автогол. Два момента у соперников — два гола. У нас тоже такие игры бывают.
Пока что, не могу сказать конкретные причины такой игры — все на эмоциях. Один негатив».
«Заря» упустила третье место.