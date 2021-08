Сын Зидана испортил «Райо Вальекано» возвращение в Примеру. Видео

Люка Зидан / фото - News in 24

В матче первого тура испанской Примеры «Севилья» разгромно обыграла «Райо Вальекано».

Команда из пригорода Мадрида провела свой первый матч после возвращения в высший дивизион. Ранее «Райо» вылетел из Ла Лиги по итогам сезона 18/19.

Первый свой матч после повышения в классе для команды испортил играющий на позиции вратаря Люка Зидан – сын легендарного французского экс-игрока и тренера Зинедина Зидана.

Уже на 16-й минуте матча голкипер неудачно сыграл на выходе, после чего его спокойно обошел вингер «Севильи» Уссама Идрисси. Зидан-младший не придумал ничего лучше, чем схватить нападающего соперника за корпус и не дать ему забить мяч в пустые ворота.

Рефери не церемонился с нарушителем, выдал ему красную карточку и назначил пенальти в ворота мадридцев. Вместо Люки на поле вышел Столе Димитриевски, который не смог отбить 11-метровый удар.

