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Сын Зидана испортил «Райо Вальекано» возвращение в Примеру. Видео

Вратарь оставил свою команду в меньшинстве на самом старте поединка
Футбол Примерa (Испания)
16:06
Сын Зидана испортил «Райо Вальекано» возвращение в Примеру. Видео
Люка Зидан / фото - News in 24

В матче первого тура испанской Примеры «Севилья» разгромно обыграла «Райо Вальекано».

Команда из пригорода Мадрида провела свой первый матч после возвращения в высший дивизион. Ранее «Райо» вылетел из Ла Лиги по итогам сезона 18/19.

Первый свой матч после повышения в классе для команды испортил играющий на позиции вратаря Люка Зидан – сын легендарного французского экс-игрока и тренера Зинедина Зидана.

Уже на 16-й минуте матча голкипер неудачно сыграл на выходе, после чего его спокойно обошел вингер «Севильи» Уссама Идрисси. Зидан-младший не придумал ничего лучше, чем схватить нападающего соперника за корпус и не дать ему забить мяч в пустые ворота.

Рефери не церемонился с нарушителем, выдал ему красную карточку и назначил пенальти в ворота мадридцев. Вместо Люки на поле вышел Столе Димитриевски, который не смог отбить 11-метровый удар.

Таким образом, с самого старта поединка «Райо» остались в меньшинстве и подопечные Хулена Лопетеги без труда забили им еще два гола, усилиями Эрика Ламелы, который перешел в «Севилью» этим летом из «Тоттенхэма».

«Севилья» – «Райо Вальекано» 3:0

Голы: Эн-Несери, 19 (пен.), Ламела 55, 79.

«Севилья»: Дмитрович, Навас, Рекик (Гомес, 52), Диего Карлос, Кунде, Акунья, Фернандо (Иван Ромеро, 89), Жордан (Ортис, 84), Оскар Родригес, Идрисси (Ламела, 46), Эн-Несири (Гудель, 89).

«Райо»: Зидан, Балиу, Суарес, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Меркеланс, 61), Оскар Валентин (Мартин, 71), Нтека (Бебе, 71), Трехо (Димитриевски, 19), Паласон (Сисс, 61).

Удаление: Зидан (16)

Во вратарских талантах Люки Зидана сомневались еще в Мадриде, когда его отец, тогдашний тренер «Реала» выпустил своего сына на кубковый матч, но тот не смог отбить не самый трудный удар, отвернувшись от мяча.

Павел Харченко
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Теги

Зинедин Зидан Севилья Райо Вальекано

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