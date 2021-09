Как в неигровом эпизоде чуть не сломать сопернику ноги и остаться безнаказанным. Краткий урок из Чемпионшипа

фото - Sky Sports

Матч восьмого тура английского Чемпионшипа между «Лутоном» и «Суонси» подарил британским болельщикам не только 6-голевой триллер с эпичным камбеком, но и повод задуматься о системе судейства.

Хозяева в первом тайме заколотили в ворота «лебедей» 3 мяча, а игрок «Лутона» решил добить соперников еще и в буквальном смысле.

В неигровом эпизоде хавбек Генри Лэнсбери со всей силы влупил по ногам игрока гостей Райана Мэннинга и вдобавок еще начал кричать на лежащего соперника.

Decision: Yellow card...



Thoughts on this incident in the dramatic Championship clash between Luton Town and Swansea City? pic.twitter.com/jzRIpbNeCa