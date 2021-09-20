Как в неигровом эпизоде чуть не сломать сопернику ноги и остаться безнаказанным. Краткий урок из Чемпионшипа

Второй английский дивизион удивляет уровнем допустимого на поле

фото - Sky Sports

Матч восьмого тура английского Чемпионшипа между «Лутоном» и «Суонси» подарил британским болельщикам не только 6-голевой триллер с эпичным камбеком, но и повод задуматься о системе судейства.

Хозяева в первом тайме заколотили в ворота «лебедей» 3 мяча, а игрок «Лутона» решил добить соперников еще и в буквальном смысле.

В неигровом эпизоде хавбек Генри Лэнсбери со всей силы влупил по ногам игрока гостей Райана Мэннинга и вдобавок еще начал кричать на лежащего соперника.

Decision: Yellow card...



Thoughts on this incident in the dramatic Championship clash between Luton Town and Swansea City? pic.twitter.com/jzRIpbNeCa — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 18, 2021

Рефери встречи видимо побоялся удалять забияку и выписал ему лишь предупреждение. Пострадавший тоже получил горчичник – ранее он подошел к мячу, и демонстративно откатил его с точки, за что, видимо, и выхватил по ногам.

Позже Мэннинг выложил на своей странице видео эпизода, шутливо подписав его:

«Если увидите где-то под Лутоном летающую голень, то дайте знать».

Во втором тайме гости взяли игру под контроль и смогли отыграть преимущество в три мяча, добыв ничью.

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