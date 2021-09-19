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Субботняя драма в АПЛ: Лингард забил победный «бывшим», Ярмоленко почти воскресил «Вест Хэм», но ветеран команды все испортил

Роналду снова отличился, а Де Хеа отбил первый пенальти за 5 лет
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19 сентября 23:53
Субботняя драма в АПЛ: Лингард забил победный «бывшим», Ярмоленко почти воскресил «Вест Хэм», но ветеран команды все испортил Тема дня
Андрей Ярмоленко против Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Один из самых ярких матчей АПЛ в этом сезоне – битва между «Вест Хэмом» и МЮ в Лондоне на «Олимпийском» в 5-м туре. Обе команды подходили ко встрече в хорошем настроении. МЮ – в качестве одного из лидеров чемпионата, а «Вест Хэм» – в качестве команды, которая неплохо стартовала (2 победи и 2 ничьи в 4-х стартовых матчах). Заруба предвкушалась еще до начала встречи.

Команды задали тон в середине первого тайма: сначала отличился «Вест Хэм», Бенрахма пробивал не очень уверенно, но хавбеку хозяев помог защитник МЮ Варан, от которого мяч отскочил в самый угол ворот Де Хеа. Вратарь, конечно же, ничего сделать не сумел: испанец даже не шелохнулся и сопровождал мяч взглядом.

Но команда Мойеса ликовала недолго: уже через несколько минут свой 3-й мяч в нынешнем сезоне АПЛ забил Роналду. Криштиану сумел избежать офсайда, его мощный удар головой Фабиански в руках не удержал, а затем португалец добил уже с нескольких метров в незащищенный угол ворот – 1:1.

Но самое интересное команды оставили на концовку встречи. Ключевыми стали две замены: на 68-й минуте в «Вест Хэме» Влашича сменил Андрей Ярмоленко, а через 5 минут у МЮ вышел Лингард – именно эти парни стали главными действующими лицами последней 5-минутки.

Отметим, что украинец впервые в сезоне получил так много времени в «Вест Хэме» – почти полчаса (ранее выходил лишь на несколько минут в концовке матчей, только против «Саутгемптона» и «Динамо» Загреб в Лиге Европы получил по 8 минут).

На 89-й минуте Лингард, казалось бы, забил победный мяч, и очень красиво: в стиле Коноплянки сместился с левого фланга в центр и поразил дальнюю девятку ворот Фабиански.

Символичный мяч, и очень важен для самого Джесси. В прошлом сезоне Лингард оказался не нужным МЮ и был отправлен в аренду в «Вест Хэм», где как раз и перезапустил карьеру (в 16-ти матчах за лондонскую команду забил 9 мячей и сделал 4 ассиста). Именно после яркого полугодия в составе команды Мойеса Сульшер захотел вернуть Лингарда обратно. «Вест Хэм» хотел выкупить вингера у «красных дьяволов», но МЮ отказал.

Джесси, естественно, не праздновал. Был бы не лучший поступок с его стороны.

 Но и дал понять, что сейчас думает только о текущем клубе.

«Я провел хороший сезон в «Вест Хэме», выступая в аренде. Надо двигаться вперед, сейчас у меня все мысли о МЮ».

Казалось, в матче поставлена красивая точка, но все горячее было еще впереди.

На 94-й минуте матча «Вест Хэм» зарабатывает пенальти с помощью Ярмоленко: Андрей подавал и рукой в своей штрафной сыграл Шоу – Люк поднял руку слишком высоко, основания для 11-метрового были весомые.

В этот момент Мойес решил сделать замену специально под пенальти – выпустив легенду клуба Марка Нобла (у 34-летнего игрока 453 матча за «Вест Хэм» во всех турнирах) вместо Боуена. 

Не прокатило. На 95-й минуте удар Нобла отразил Де Хеа и сохранил 3 очка для МЮ. 

Может, стоило дать пробить Ярмоленко? Мойес свое решение объяснил:

«Посмотрите на его статистику. У него очень хорошая статистика. Сегодня это не сработало. Думаю, что мы играл хорошо. Мы создавали моменты и фрагментами показывали хороший футбол. Это была сложная игра.

На стадионе была великолепная атмосфера. Это была достойная игра. Матч был равным. Я думал, что мы сегодня сыграем вничью».

Кстати, для Де Хеа это пенальти стал символичным. Это первый отраженный 11-метровый для испанца с 2016-го года, а в рамках АПЛ – с 2014-го. До этого голкипер пропустил с точки 21 раз подряд в рамках чемпионата Англии. Кажется, проклятие снято.

«Последняя минута матча – и мне удалось отразить удар. Это важнейшие три очка для нашей команды. В голове у меня была только одна мысль: «Нужно отразить удар».

Игра вышла тяжелой, обе команды имели хорошие моменты. Джесси Лингард забил отличный гол.

В раздевалке говорили о том, что самое важное – это три очка».

МЮ все же удалось сохранить победу, а «Вест Хэм» потерпел первое поражение в сезоне. Теперь у команды Сульшера 13 очков, «красные дьяволы» делят первую строчку с «Ливерпулем» и «Челси».

Обзор матча «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» (1:2)

Петр Приходько
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Теги

Вест Хэм Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Андрей Ярмоленко Джесси Лингард

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