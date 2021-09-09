Калиниченко: «Сегодня сборная Украины сильнее российской»

Максим Калиниченко / Фото - Twitter

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко в эфире YouTube-канала «Бомбардир» сравнил «сине-желтых» с национальной командой России.

Тот же Степаненко зависим от своей физической формы, а так как он долго проковырялся с травмой, это был не тот Степаненко, в котором нуждалась сборная. На мой взгляд, он был столпом команды и сейчас в лучших своих кондициях остается системообразующим игроком. Его не хватало и для качественной обороны и для выхода в атаку.