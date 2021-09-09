Калиниченко: «Я офигел от ухода Шевченко из сборной – это такой бред»
Калиниченко: «Сегодня сборная Украины сильнее российской»
Экс-хавбек «сине-желтых» сравнил две национальные команды
9 сентября 21:26
Максим Калиниченко / Фото - Twitter
Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко в эфире YouTube-канала «Бомбардир» сравнил «сине-желтых» с национальной командой России.
На сегодняшний день считаю, что сборная Украины сильнее российской. Но меня несколько насторожила команда на Евро-2020. Конечно, субъективных и объективных причин было много, но в отборе команда и каждый футболист играли значительно лучше.
Тот же Степаненко зависим от своей физической формы, а так как он долго проковырялся с травмой, это был не тот Степаненко, в котором нуждалась сборная. На мой взгляд, он был столпом команды и сейчас в лучших своих кондициях остается системообразующим игроком. Его не хватало и для качественной обороны и для выхода в атаку.
Калиниченко также признался, что был в шоке от ухода Андрея Шевченко из сборной Украины.
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