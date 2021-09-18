«Металлист» впервые в сезоне потерял очки
Калитвинцев: «Бездарно сыграли в атаке с «Металлистом»
Правда, «Полесье» отобрало очки у лидера Первой лиги
07:27
Юрий Калитвинцев / Фото: Футбол 24
Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев высказался о ничьей с «Металлистом» (1:1) в матче Первой лиги.
«Довольны, потому что знали, что нас будет ожидать. Разработали план, но он не сработал.
Очень просто комментировать эту игру: в атаке – бездарно, не из-за нас, наш соперник не позволил нам сыграть; в обороне – более организовано, были навал, давление, но ребята справились».
Напомним, это первая потеря очков «Металлиста» в сезоне.
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