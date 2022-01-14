Калитвинцев поделился мнением о турнире с участием «Полесья», «Металлиста» и двух клубов УПЛ
Калитвинцев: «У «Полесья» пока нет цели выиграть Лигу чемпионов. Все должно быть поступательно»
Тренер рассказал о формировании состава на вторую половину сезона
14 января 18:41
Фото: ФК Полесье
Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев рассказал о формировании состава на вторую половину сезона.
«Касательно новичков, то мы собирали информацию по каждому футболисту. Не только по его игровым качествам, но и человеческим. Я считаю, что если нет коллектив внутри, то можно выиграть одну-две игры, не более. Прежде всего нужен коллектив. На этих сборах мы будем наигрывать несколько схем, так как хотим быть непредсказуемыми для соперника.
Мы подбирали ребят с теми качествами, которые подходят под ту или иную схему. Футболист должен уметь играть не только на своих старых принципах. Меня очень интересует обучаемость. Если я что-то говорю игроку, а он меня не слышит, то это потеря времени.
Те люди, которые у нас сегодня, хотят развиваться. Они хотят не просто поиграть в Первой лиге или заработать денег. Нет, ремесленников у нас не будет. Мы берем ребят, которые играют за эмблему и ставят перед собой цели.
У нас нет сегодня цели выиграть Лигу чемпионов. Все должно быть поступательно».
«Полесье» идет 9-м в таблице Первой лиги.
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