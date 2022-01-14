Калитвинцев: «У «Полесья» пока нет цели выиграть Лигу чемпионов. Все должно быть поступательно»

Фото: ФК Полесье

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев рассказал о формировании состава на вторую половину сезона.

Мы подбирали ребят с теми качествами, которые подходят под ту или иную схему. Футболист должен уметь играть не только на своих старых принципах. Меня очень интересует обучаемость. Если я что-то говорю игроку, а он меня не слышит, то это потеря времени.

Те люди, которые у нас сегодня, хотят развиваться. Они хотят не просто поиграть в Первой лиге или заработать денег. Нет, ремесленников у нас не будет. Мы берем ребят, которые играют за эмблему и ставят перед собой цели.

У нас нет сегодня цели выиграть Лигу чемпионов. Все должно быть поступательно».