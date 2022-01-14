Калитвинцев заявил, что его «Полесье» не заслужило отдыха

Юрий Калитвинцев / Фото - ФК Полесье

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев раскрыл в эфире Футбол NEWS детали подготовки команды ко второй части сезона.

У нас было очень скомканное начало чемпионата. Есть над чем работать. Ребятам дана индивидуальная программа. Этот сбор показал, что они не сидели на диване.

Хорошо поработали в двухразовом режиме. С погодой повезло. Очень хорошие условия для нас сделала команда «Рух». После этого у нас 2 выходных, и мы вылетаем в Турцию.