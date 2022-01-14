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Калитвинцев заявил, что его «Полесье» не заслужило отдыха
Тренер представителя Первой лиги – о возобновлении работы
14 января 13:03
Юрий Калитвинцев / Фото - ФК Полесье
Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев раскрыл в эфире Футбол NEWS детали подготовки команды ко второй части сезона.
Мы закончили 27 ноября. Я считаю, что и так много отдыхали. Чтобы отдыхать, нужно заслужить отдых. Мы его не заслужили. Много времени на подготовку не бывает.
У нас было очень скомканное начало чемпионата. Есть над чем работать. Ребятам дана индивидуальная программа. Этот сбор показал, что они не сидели на диване.
Хорошо поработали в двухразовом режиме. С погодой повезло. Очень хорошие условия для нас сделала команда «Рух». После этого у нас 2 выходных, и мы вылетаем в Турцию.
Ранее скандально известный Владислав Вакула перешел в «Полесье».
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