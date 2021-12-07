«Торино» обыграл «Удинезе» благодаря голам в начале двух таймов
«Кальяри» и «Торино» не выявили победителя
Команды обменялись забитыми мячами
08:10
Фото: twitter.com/CagliariCalcio
«Кальяри» в матче 16 тура Серии А дома сыграл вничью с «Торино».
Команды обменялись голами в каждом из таймов. На автогол Карбони своим голом ответил Жоао Педро.
Хозяева могли и додавить соперника, но довольствовались лишь ничьей.
Серия А. 16-й тур:
«Кальяри» – «Торино» 1:1
Голы: Жоао Педро, 53 — Карбони, 31 (автогол)
«Кальяри»: Краньо — Белланова, Касерес, Чеппителли (Годин, 78), Карбони, Далберт — Марин, Грасси (Перейро, 78), Нандес, Жоао Педро — Кейта (Паволетти, 63).
«Торино»: Милинкович-Савич — Айна, Буонджорно (Родригес, 66), Бремер, Зима, Войвода — Брекало (Прат, 56), Лукич, Побега (Базелли, 46) — Пьяца, Санабрия (Дзадза, 56).
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