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«Кальяри» и «Торино» не выявили победителя

Команды обменялись забитыми мячами
Футбол Серия А (Италия)
08:10
«Кальяри» и «Торино» не выявили победителя
Фото: twitter.com/CagliariCalcio

«Кальяри» в матче 16 тура Серии А дома сыграл вничью с «Торино».

Команды обменялись голами в каждом из таймов. На автогол Карбони своим голом ответил Жоао Педро.

Хозяева могли и додавить соперника, но довольствовались лишь ничьей.

Серия А. 16-й тур:

«Кальяри» – «Торино» 1:1

Голы: Жоао Педро, 53 — Карбони, 31 (автогол)

«Кальяри»: Краньо — Белланова, Касерес, Чеппителли (Годин, 78), Карбони, Далберт — Марин, Грасси (Перейро, 78), Нандес, Жоао Педро — Кейта (Паволетти, 63).

«Торино»: Милинкович-Савич — Айна, Буонджорно (Родригес, 66), Бремер, Зима, Войвода — Брекало (Прат, 56), Лукич, Побега (Базелли, 46) — Пьяца, Санабрия (Дзадза, 56).

Андрей Усмонов
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