«Кальяри» - «Рома»: прогноз на матч чемпионата Италии

Поможет ли родной стадион «Кальяри» подняться из зоны вылета турнирной таблицы?

Прогноз

Предматчевые факты о командах:

Обе команды забили в пяти из пяти предыдущих встреч.

Обе команды забили более 2.5 голов в последних шести из семи матчей.

«Кальяри» пропустили мяч в свои ворота от «Ромы» в последних одиннадцати из четырнадцати встреч.

«Рома» забили как минимум два гола в восьми из девяти последних выездных матчей против «Кальяри».

Обе эти команды не смогли забить в своих матчах на выходных, и будут надеяться, что это удастся исправить сегодня.

Хозяева плохо начали сезон, и находятся в зоне вылета из турнирной таблицы по итогу девяти матчей. В минувшие выходные они проиграли «Фиорентине» со счетом 3:0, и это было очень обидно, учитывая, что они позволили команде Винченцо Итальяно сохранить лишь вторую сухую игру в девяти матчах.

Тем не менее, 8 из 11 голов «Кальяри» были забиты на родной земле, и они по-прежнему могут представлять угрозу «Роме», которые показывают себя хуже на выездных матчах.

Подопечные Жозе Моуринью сразились со счетом 0:0 с лидером лиги «Наполи», и результат означал, что «Рома» стала первой командой, которая отняла очки у команды Лучано Спаллетти в этом сезоне.

Дома «Желто-красные» исключительны, но они, кажется, страдают от укачивания в дороге. С начала прошлого сезона они выиграли всего 26% выездных матчей.

«Кальяри» вступают на опасную территорию и захотят избежать сражений за свои жизни до конца этого сезона. Они, кажется, играют дома более плавно и будут стараться извлечь выгоду из любых ошибок «Ромы».

В этом матче есть все необходимое для захватывающего фестиваля голов, но в конечном счете «Волчица» должна раскусить «Кальяри». «Рома» безусловный фаворит в этой встрече, но обе команды по ходу сезона как забивали, так и пропускали немало голов. В связи с этим предлагаем заиграть ставку обе команды забьют с коэффициентом 1.7.