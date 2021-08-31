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Камбэк с 0:2 и серия пенальти. Результаты матчей 1/32 финала Кубка Украины

В следующий раунд вышли «Таврия», «Альянс» и другие
Футбол Кубок Украины по футболу
19:52
Камбэк с 0:2 и серия пенальти. Результаты матчей 1/32 финала Кубка Украины
Фото - ФК Альянс

Завершился ряд матчей вторника, 31 августа, в 1/32 финала Кубка Украины.

В следующую стадию прошли «Эпицентр», «ВПК-Агро», «Прикарпатье», «Таврия», «Альянс» и «Горняк-Спорт». Команды узнают своих соперников после жеребьевки.

Отдельно стоит отметить эффектный камбэк команды из Горишних Плавней. Она сумела вырвать победу после 0:2 по ходу встречи.

Вашему вниманию результаты завершившихся на данный момент матчей.

Кубок Украины, 1/32 финала

«Эпицентр» – «Нива» Тернополь 1:0

Гол: Барбоса, 29

«Балканы» – «ВПК-Агро» 1:3 (основное время – 1:1)

Голы: Приемов, 90+4 – Будняк, 47, Кулиш, 94, де Паула, 100

«Буковина» – «Прикарпатье» 1:1 (пен. – 2:4)

Голы: Салбэк, 59 – Цюцюра, 33

«Никополь» – «Таврия» 0:3

Голы: Ковалев, 12, 47, Белоконь, 83

«Чернигов» – «Альянс» 1:5

Голы: Порохня, 86 – Карноза, 14, Шмигельский, 34, Агапов, 82, Загинайлов, 89 (пен.), Пиднебенной, 90+4

«Металлург» – «Горняк-Спорт» 2:3

Голы: Могильный, 18, 29 – Ямполь, 32 (пен.), Яворский, 34, 51
Сергей Стаднюк
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Теги

Металлург Запорожье Горняк-Спорт Альянс Таврия ВПК-Агро Эпицентр (футбол) Нива Т Прикарпатье ФК Никополь Балканы Буковина

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