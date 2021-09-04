Льорис: «В матче с Украиной хочу увидеть огонь в глазах наших футболистов»
Капитан сборной Франции: «Жаль, что Бущан травмирован. У него огромный потенциал»
Льорис выделил ключевых игроков команды
4 сентября 18:05
Фото: AFP
Вратарь и капитан сборной Франции Уго Льорис отметил ключевых игроков сборной Украины и отметил игру голкипера Георгия Бущана.
«Конечно, я знаком с Ярмоленко и Зинченко, но я хотел бы выделить Бущана. Мне нравится его игра, и очень жаль, что он травмирован. Считаю, у Георгия огромный потенциал, чтобы построить отличную карьеру.
Также могу вспомнить Пятова и Шовковского – в Украине всегда были отличные голкиперы.
В отчетном матче, думаю, моим визави будет Пятов, он из моего поколения, и я очень его уважаю».
Бущан пропустит еще пару недель из-за повреждения.
Начало матча – в 22:00.
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