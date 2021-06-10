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Караваев: «Есть легкое переживание, ведь скоро официальные матчи»

Сборная Украины проведет первую игру на Евро-2020 13-го июня с Нидерландами
Футбол Евро-2020
10:34
Караваев: «Есть легкое переживание, ведь скоро официальные матчи»
Александр Караваев / Фото: Футбол 24

Защитник сборной Украины Александр Караваев высказался о прибытии команды в Бухарест. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

«Газон на нашей тренировочной базе в Бухаресте – в отличном состоянии. Такой видный, компактный стадион. Все что нужно для того, чтобы хорошо и качественно подготовиться к матчам – есть.

Быстро долетели до Румынии, почти сразу поехали в гостиницу отдыхать. Нам дали время восстановиться после переезда. Вчера была небольшая теория. Потихоньку разбираем соперника и готовимся к ближайшему матчу. Все мысли уже о предстоящей игре.

Есть легкое переживание, потому что уже скоро официальные игры. Чувствуется ответственность, хочется, чтобы вся команда себя проявила и показала максимум своих возможностей».


Первый матч на Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами 13-го июня.

Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.

Онлайн трансляция матча Нидерланды – Украина.

Петр Приходько
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Теги

Александр Караваев сборная Нидерландов (футбол)

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