Караваев: «Есть легкое переживание, ведь скоро официальные матчи»

Александр Караваев / Фото: Футбол 24

Защитник сборной Украины Александр Караваев высказался о прибытии команды в Бухарест. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

Быстро долетели до Румынии, почти сразу поехали в гостиницу отдыхать. Нам дали время восстановиться после переезда. Вчера была небольшая теория. Потихоньку разбираем соперника и готовимся к ближайшему матчу. Все мысли уже о предстоящей игре.

Есть легкое переживание, потому что уже скоро официальные игры. Чувствуется ответственность, хочется, чтобы вся команда себя проявила и показала максимум своих возможностей».