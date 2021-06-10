Ключевой защитник Нидерландов рискует не сыграть с Украиной
Караваев: «Есть легкое переживание, ведь скоро официальные матчи»
Сборная Украины проведет первую игру на Евро-2020 13-го июня с Нидерландами
Александр Караваев / Фото: Футбол 24
Защитник сборной Украины Александр Караваев высказался о прибытии команды в Бухарест. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
«Газон на нашей тренировочной базе в Бухаресте – в отличном состоянии. Такой видный, компактный стадион. Все что нужно для того, чтобы хорошо и качественно подготовиться к матчам – есть.
Быстро долетели до Румынии, почти сразу поехали в гостиницу отдыхать. Нам дали время восстановиться после переезда. Вчера была небольшая теория. Потихоньку разбираем соперника и готовимся к ближайшему матчу. Все мысли уже о предстоящей игре.
Есть легкое переживание, потому что уже скоро официальные игры. Чувствуется ответственность, хочется, чтобы вся команда себя проявила и показала максимум своих возможностей».
Первый матч на Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами 13-го июня.
Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.
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