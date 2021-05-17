Караваев: «Приложим все силы, чтобы оставаться на Евро как можно дольше»

Александр Караваев / Фото - УАФ

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своих ожиданиях от предстоящего Евро-2020.

Я мечтаю, чтобы сборная Украины показала яркую игру и, конечно, чтобы болельщики радовались результату главной команды страны. Чего «сине-желтые» могут добиться? Не могу конкретизировать, скажу так: команда приложит все силы, чтобы оставаться на Евро как можно дольше.

Трудно сказать, что было бы, если бы Евро состоялось в положенные сроки и как бы мы выступили. Значит, так должно было быть. Однако, думаю, что за прошедший год сборная Украины стала более опытной, есть больше времени на подготовку к форуму.

Сейчас, когда еще не все ребята приехали в расположение сборной, акцент будет делаться на тактических упражнениях, а также на такой работе, которая позволит удерживать на уровне наши физические кондиции…