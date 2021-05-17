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Караваев: «Приложим все силы, чтобы оставаться на Евро как можно дольше»

Защитник отметил, что такой шанс может представиться один или два раза
Футбол Сборная Украины
17 мая 10:58
Караваев: «Приложим все силы, чтобы оставаться на Евро как можно дольше»
Александр Караваев / Фото - УАФ

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своих ожиданиях от предстоящего Евро-2020.

Предстоящий чемпионат Европы я жду с оптимизмом. Такой шанс сыграть на форуме может представиться один или два раза, поэтому не хотелось бы оказаться чужим на этом футбольном празднике.

Я мечтаю, чтобы сборная Украины показала яркую игру и, конечно, чтобы болельщики радовались результату главной команды страны. Чего «сине-желтые» могут добиться? Не могу конкретизировать, скажу так: команда приложит все силы, чтобы оставаться на Евро как можно дольше.

Трудно сказать, что было бы, если бы Евро состоялось в положенные сроки и как бы мы выступили. Значит, так должно было быть. Однако, думаю, что за прошедший год сборная Украины стала более опытной, есть больше времени на подготовку к форуму.

Сейчас, когда еще не все ребята приехали в расположение сборной, акцент будет делаться на тактических упражнениях, а также на такой работе, которая позволит удерживать на уровне наши физические кондиции…

Караваев также вспомнил путь «сине-желтых» к чемпионату Европы.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Александр Караваев

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