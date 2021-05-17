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Караваев: «С Жерсоном в «Динамо» обсуждали тот его удар по своим воротам»

Защитник сборной Украины рассказал о ключевых моментах на пути к Евро-2020
Футбол Сборная Украины
17 мая 09:50
Караваев: «С Жерсоном в «Динамо» обсуждали тот его удар по своим воротам»
Александр Караваев / Фото - Getty Images

Защитник сборной Украины Александр Караваев вспомнил ключевые события на пути «сине-желтых» к финальной части Евро-2020.

Действительно, я бы назвал этот путь историческим, поскольку не многим сборным удается пройти отборочный турнир без поражений. Мы серьезно готовились к этим соревнованиям через поединки Лиги наций. Можно сказать, в 2019-м мы начали воплощать в жизнь задумки тренерского штаба сборной.

А после выездного матча с командой Португалии мы еще больше почувствовали уверенность в своих силах, у нас словно выросли крылья. И здесь дело не столько в ничейном результате, сколько в хладнокровии, которое продемонстрировала наша команда по ходу того противостояния.

Перед стартом отбора главный тренер Андрей Шевченко акцентировал наше внимание на том, что самыми главными факторами в достижении результата должны быть дисциплина на футбольном поле и выполнение установки.

К примеру, Мауро Тассоти очень много работает с защитниками. В оборонительных действиях очень важно быть все время сконцентрированным, правильно выбирать позицию, то есть, играть так, чтобы тебе было удобно действовать против атакующего соперника. Ну, и, естественно, акцент делается на тактических перестроениях, когда команда атакует и когда обороняется.

Так получилось, что в матче с действующими чемпионами Европы португальцами мне пришлось чаще других пересекаться на поле с Криштиану Роналду. Мандраж? Я его не ощущал. Перед игрой, может, и было некоторое волнение, но со стартовым свистком оно улетучилось, некогда было об этом думать (улыбается).

Да Роналду сильный исполнитель, но я выделил бы всю португальскую команду. Ее игроки умело перемещались по всему полю. Порой, уследить за оппонентами было очень сложно.

А что касается их лидера, то в действиях Роналду помимо техники, скорости, я бы отметил его игру головой, выбор позиции. Вообще трудно предугадать его маневр, нестандартный исполнитель. Когда противостоишь такому асу, без подстраховки не обойтись. И могу сказать, что в этом плане мы сработали отлично. У Криштиану было немного оперативного пространства…

Перед стартом отборочного турнира Португалия считалась однозначным фаворитом нашей группы, но нам удалось ее обыграть по сумме двух матчей. В Лиссабоне сборная Украины отстояла ничью за счет большого желания, ведь это был первый поединок, никто не хочет начинать соревнования с поражения. Тем более что нам противостоял действующий чемпион Европы.

Было интересно проверить свой потенциал на фоне такого грозного противника. А в Киеве сборной Украины помог 12-й игрок. Почти заполненные трибуны НСК «Олимпийский» добавили команде эмоций, адреналина. К тому же мы понимали, что победа гарантирует нам первое место в группе.

Это был сильный матч, возможно, один из лучших, в которых я участвовал в составе национальной команды. И, конечно, в том отборе я бы отметил домашний поединок против Сербии. У нас тогда получалось на поле практически все, реализация была на высоком уровне. А мне в том матче удалось отметиться двумя голевыми передачами (улыбается).

Если бы мы не выиграли в Люксембурге, то выездная ничья с португальцами полностью обесценилась бы. Когда мы разбирали игру люксембуржцев, то понимали, что это непростой соперник. Да, мы большую часть времени доминировали на поле, но победить удалось благодаря случаю, автоголу Жерсона Родригеса. В «Динамо» мы однажды вспоминали тот его удар по своим воротам (улыбается).

Португалия и Люксембург – это две разные команды, но играть против каждого из этих соперников было по-своему сложно. С португальцами нужно было больше внимания уделять обороне, ни на секунду нельзя было расслабиться, а люксембуржцев было сложно пробить, они очень грамотно защищались. Тем более что матч с португальцами отобрал у нас немало сил, поэтому свежести во второй встрече нам где-то и не хватало, но хорошо, что все хорошо закончилось.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о первых днях подготовки к Евро-2020.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Караваев Жерсон Родригеш сборная Португалии (футбол) сборная Люксембурга (футбол)

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