Кариус вернулся в «Ливерпуль»

У вратаря завершилась аренда в «Унионе»

Фото: Sky Germany

Вратарь Лорис Кариус вернулся в «Ливерпуль».

Последний сезон немец провел на родине выступая в аренде за «Унион». Немецкий клуб не стал выкупать футболиста и объявил через свой сайт, что вернул его англичанам..

Кариус помог команде занять итоговое 7-е место в Бундеслиге, но на постоянной основе его не подпишут.

В «Ливерпуль» также не заинтересованы в Кариусе и будут искать ему новый клуб. Им может стать «Штутгарт».