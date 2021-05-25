Алиссон сыграл за «Манчестер Сити» в футболке «Ливерпуля». Раньше подобное исполнял только Кариус
Кариус вернулся в «Ливерпуль»
У вратаря завершилась аренда в «Унионе»
10:51
Фото: Sky Germany
Вратарь Лорис Кариус вернулся в «Ливерпуль».
Последний сезон немец провел на родине выступая в аренде за «Унион». Немецкий клуб не стал выкупать футболиста и объявил через свой сайт, что вернул его англичанам..
Кариус помог команде занять итоговое 7-е место в Бундеслиге, но на постоянной основе его не подпишут.
В «Ливерпуль» также не заинтересованы в Кариусе и будут искать ему новый клуб. Им может стать «Штутгарт».
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