Каррагер: «Роналду точно не величайший игрок. Он делает то, что могут другие»
Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер в эфире Sky Sports поспорил с Гарри Невилом, назвавшим форварда МЮ Криштиану Роналду лучшим игроком в истории футбола:
«Ты говоришь о разных типах голов. Неважно, как мяч попадает в сетку. Неважно, забит ли гол головой или со штрафного. У Месси статистика голов лучше, чем у Роналду.
Месси еще и плеймейкер. Месси может вести игру, Роналду – нет. Опять же, это не критика. Но Роналду точно не величайший футболист всех времен. Неважно, что Месси забивает все голы левой ногой, статистика доказывает, что он с большей вероятностью забьет.
Два замечательных игрока. С точки зрения всех характеристик, Роналду – более совершенный игрок. Он может делать то, чего не сможет Месси, если говорить об игре нерабочей ногой и игре в воздухе.
Но Месси может сделать такое, что ты глазам своим не поверишь. Роналду делает то, что могут сделать другие, Месси может сделать то, чего ты никогда в жизни не видел».
Оба великих футболиста сменили этим летом клубную прописку. Месси впервые в своей карьере поменял клуб, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ, а Роналду спустя 12 лет вернулся в «Манчестер Юнайтед».
Напомним, тренер «дьяволов» Сульшер не гарантирует Роналду постоянное место в основе.
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