Каррагер: «Роналду точно не величайший игрок. Он делает то, что могут другие»

Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер в эфире Sky Sports поспорил с Гарри Невилом, назвавшим форварда МЮ Криштиану Роналду лучшим игроком в истории футбола:

Месси еще и плеймейкер. Месси может вести игру, Роналду – нет. Опять же, это не критика. Но Роналду точно не величайший футболист всех времен. Неважно, что Месси забивает все голы левой ногой, статистика доказывает, что он с большей вероятностью забьет.

Два замечательных игрока. С точки зрения всех характеристик, Роналду – более совершенный игрок. Он может делать то, чего не сможет Месси, если говорить об игре нерабочей ногой и игре в воздухе.

Но Месси может сделать такое, что ты глазам своим не поверишь. Роналду делает то, что могут сделать другие, Месси может сделать то, чего ты никогда в жизни не видел».