Трубин: «Штаб Каштру открыл для меня путь в профессиональный футбол»
Каштру в ближайшее время может возглавить «Фенербахче»
Португалец – один из кандидатов
Фото: ФК Шахтер
Бывший тренер «Шахтера» Луиш Каштру может оказаться в Турции.
Португальский специалист является одним из кандидатов на пост тренера команды. Он является фаворитом, утверждает Haber TV.
Изначально, клуб хочет назначить тренером Люсьена Фавра. Швейцарец был готов к такому варианту, но перестал выходить на связь с турками.
Также среди кандидатов два португальца – Марку Силва и Паулу Соуза. Последний, правда, тренирует Польшу на Евро-2020.
Каштру также имеет варианты в Азии.
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