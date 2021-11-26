«Барселона» может приобрести Кавани на замену травмированному Агуэро
Кавани в скором времени может стать игроком «Барселоны»
Звездный уругваец, вероятнее всего, зимой покинет МЮ
26 ноября 11:35
Эдинсон Кавани / Фото - thetimes.co.ukКаталонская «Барселона» заинтересована в услугах 34-летнего уругвайского нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани и уже вступила в переговоры с манкунианским клубом.
«Барселоне» нужен новый форвард после того, как аргентинец Серхио Агуэро надолго выбыл из-за проблем с сердцем. Новый наставник «Барселоны» Хави намерен предложить Кавани шестимесячное соглашение с возможностью продления.
Кавани защищает цвета «красных дьяволов» после перехода из парижского ПСЖ в октябре 2020 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне Эдинсон сыграл за МЮ 8 матчей во всех турнирах, где забил один гол.
Контракт Кавани с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €6 миллионов.
Ранее сообщалось, «Барселона» намерена провернуть трансфер форварда уже зимой.