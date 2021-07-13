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Кьеллини посвятил победу сборной Италии на Евро-2020 умершему Астори

Защитник «Фиорентины» ушел из жизни в 31-летнем возрасте
Футбол Евро-2020
13:20
Кьеллини посвятил победу сборной Италии на Евро-2020 умершему Астори
Давиде Астори / Фото: Twitter

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини посвятил победу национальной команды на Евро-2020 умершему защитнику «Фиорентины» Давиде Астори. Слова капитана команды на пресс-конференции в присутствии президента страны приводит Football Italia.

«Мы хотели посвятить победу миллионам итальянцев в мире, которые никогда не заставляли нас чувствовать себя одинокими, сопровождая нас в любом путешествии. Мы также посвящаем эту победу Давиде Астори, мы хотели бы, чтобы он был здесь с нами, он всегда присутствует в мыслях и сердцах тех, кто его встречал.

Это группа игроков, которая никогда не падала духом, даже при трудностях, поддерживая друг друга и ставя интересы команды выше личности. Если мы здесь сегодня, то не только из-за забитых пенальти, но и потому, что мы изменились, поделившись нашей дружбой, одним из самых прекрасных чувств в жизни».


Давиде Астори ушел из жизни 4-го марта 2018-го года в 31-летнем возрасте из-за сердечной болезни. Астои провел за сборную Италии 14 матчей.

Вашему вниманию топ-5 самых ярких матчей Евро-2020.

Петр Приходько
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Теги

Давиде Астори Джорджо Кьеллини

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