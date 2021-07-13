Кьеллини посвятил победу сборной Италии на Евро-2020 умершему Астори

Давиде Астори / Фото: Twitter

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини посвятил победу национальной команды на Евро-2020 умершему защитнику «Фиорентины» Давиде Астори. Слова капитана команды на пресс-конференции в присутствии президента страны приводит Football Italia.

Это группа игроков, которая никогда не падала духом, даже при трудностях, поддерживая друг друга и ставя интересы команды выше личности. Если мы здесь сегодня, то не только из-за забитых пенальти, но и потому, что мы изменились, поделившись нашей дружбой, одним из самых прекрасных чувств в жизни».