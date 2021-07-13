Доннарумма рассказал, почему не праздновал после победы Италии в серии пенальти
Кьеллини посвятил победу сборной Италии на Евро-2020 умершему Астори
Защитник «Фиорентины» ушел из жизни в 31-летнем возрасте
Давиде Астори / Фото: Twitter
Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини посвятил победу национальной команды на Евро-2020 умершему защитнику «Фиорентины» Давиде Астори. Слова капитана команды на пресс-конференции в присутствии президента страны приводит Football Italia.
«Мы хотели посвятить победу миллионам итальянцев в мире, которые никогда не заставляли нас чувствовать себя одинокими, сопровождая нас в любом путешествии. Мы также посвящаем эту победу Давиде Астори, мы хотели бы, чтобы он был здесь с нами, он всегда присутствует в мыслях и сердцах тех, кто его встречал.
Это группа игроков, которая никогда не падала духом, даже при трудностях, поддерживая друг друга и ставя интересы команды выше личности. Если мы здесь сегодня, то не только из-за забитых пенальти, но и потому, что мы изменились, поделившись нашей дружбой, одним из самых прекрасных чувств в жизни».
Давиде Астори ушел из жизни 4-го марта 2018-го года в 31-летнем возрасте из-за сердечной болезни. Астои провел за сборную Италии 14 матчей.
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