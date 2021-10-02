Два отмененных гола лишили «Лейпциг» победы над «Кельном»
«Кельн» одержал волевую победу над «Гройтер Фюртом», хоть и пропустил на 7-й минуте
Скири оформил дубль
2 октября 07:30
Фото: twitter.com/fckoeln
«Кельн» в матче 7 тура Бундеслиги дома обыграл «Гройтер Фюрт».
Гости открыли счет на 7-й минуте встречи, но во втором тайме пропустили трижды. Дубль оформил Скири.
«Кельн» идет 7-м в таблице.
Бундеслига. 7-й тур:
«Кельн» – «Гройтер Фюрт» 3:1
Голы: Андерссон, 50, Скири, 55, 90 – Майерхофер, 7
«Кельн»: Хорн — Шмитц (Озджан, 85), Чихос, Хорхе Мере, Хектор, Кайнц (Шиндлер, 78) — Дуда (Любичич, 67), Скири — Модест (Эхизибуэ, 78), Ут, Андерссон (Шауб, 85).
«Гройтер Фюрт»: Функ — Майерхефер, Виргевер, Бауэр, Виллемс — Дудзяк, Грисбек (Кристиансен, 70), Зегуин, Тилльманн (Левелинг, 63) — Нильсен (Абиама, 76), Хргота (Иттен, 63).
Предупреждения: Андерссон — Грисбек
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