Кендзера: «Хорошо, что не пропустили в матче с «Шахтером»

Томаш Кендзера / Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера в эфире программы «Профутбол» высказался о ничьей киевлян с «Шахтером» (0:0) в 10-м туре УПЛ.

– Конечно, этот матч был очень важным для нас после 0:5 с «Баварией». Неприятный счет для нас. Хотели доказать, что умеем хорошо играть в обороне и атаке.

- Мистер как настраивал?

– Знали, что проиграли им Суперкубок. Не надо было нас как-то сильно настраивать. Каждый был готов хорошо сыграть сегодня. Показали, как команда хорошо действовала.

- Миколенко и Вербич травмировались. Насколько это повлияло на команду?

– Конечно, Вербич и Миколенко – очень важные футболисты. Но их заменили другие. Думаю, Караваев и Витиньо нормально сыграли.

- Насколько в команде довольны этим результатом?

– Думаю, для нас хорошо, что не пропустили. Не получилось забить, хотя были моменты. Мы на первом месте, двигаемся дальше