Кендзера: «Хорошо, что не пропустили в матче с «Шахтером»
Защитник «Динамо» Томаш Кендзера в эфире программы «Профутбол» высказался о ничьей киевлян с «Шахтером» (0:0) в 10-м туре УПЛ.
- Насколько тяжело было психологически подойти к матчу с «Шахтером» после 0:5 против «Баварии»?
– Конечно, этот матч был очень важным для нас после 0:5 с «Баварией». Неприятный счет для нас. Хотели доказать, что умеем хорошо играть в обороне и атаке.
- Мистер как настраивал?
– Знали, что проиграли им Суперкубок. Не надо было нас как-то сильно настраивать. Каждый был готов хорошо сыграть сегодня. Показали, как команда хорошо действовала.
- Миколенко и Вербич травмировались. Насколько это повлияло на команду?
– Конечно, Вербич и Миколенко – очень важные футболисты. Но их заменили другие. Думаю, Караваев и Витиньо нормально сыграли.
- Насколько в команде довольны этим результатом?
– Думаю, для нас хорошо, что не пропустили. Не получилось забить, хотя были моменты. Мы на первом месте, двигаемся дальше
В турнирной таблице УПЛ отрыв «Динамо» от «Шахтера» остался прежним – 3 очка.
Украинское «классико» оказалось предсказуемым. Команды сыграли слишком осторожно.
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