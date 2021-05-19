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Кендзера: «Луческу полностью поменял команду»
Защитник «Динамо» подвел итоги прошедшего сезона
19 мая 12:59
Томаш Кендзера / фото - Динамомания
Защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера подвел итоги прошедшего сезона УПЛ, а также рассказал, как Мирча Луческу повлиял на команду. Цитирует игрока портал Przegląd Sportowy.
«Все изменилось с приходом Луческу. Мы не сделали трансферов, никто не пришел, но при этом команда получила большое преимущество над соперником. Тренер полностью поменял команду, он тактически и психологически развивал каждого игрока.
Вы этого не видите, но Луческу полон энергии и хочет работать. У него есть авторитет в команде, который потом отображается на футбольном поле».
Напомним, Бэлуцэ ушел из «Динамо».
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