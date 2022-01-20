Кендзера: «При Луческу рост всех футболистов пошел вверх»
Защитник «Динамо» Томаш Кендзера высказался о первых днях тренировочного сбора команды. Его цитирует пресс-служба киевлян.
- Луческу даже сказал, что будет останавливать тренировки, чтобы показать, как нужно действовать…
- Да, он иногда так делает, рассказывает, чего ожидает от нас, и это очень хорошо, поскольку футболисты понимают, чего хочет тренер.
- Как можете оценить свой уровень за последние два сезона с тех пор, как команду возглавил Луческу? Значительно прибавили?
- Думаю, при Луческу рост всех футболистов пошел вверх, уровень всей команды повысился, и я, как футболист, также индивидуально вырос, получил больше опыта, и хорошо себя чувствую на поле.
- С нетерпением ждете товарищеских матчей?
- Да, завтра уже начинаем спарринги. Наверняка, у нас их будет много во время трех сборов, и они нас хорошо подготовят к официальным играм.
- Как вам условия в Испании – поля, гостиница?
- Все супер, нет слов. Нам все нравится, уровень самый высокий.