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Кендзера: «При Луческу рост всех футболистов пошел вверх»

Защитник «Динамо» высказался о начале сбора
Футбол Украинская Премьер-лига
17:59
Кендзера: «При Луческу рост всех футболистов пошел вверх»
Томаш Кендзера / Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера высказался о первых днях тренировочного сбора команды. Его цитирует пресс-служба киевлян.

- Луческу даже сказал, что будет останавливать тренировки, чтобы показать, как нужно действовать…

- Да, он иногда так делает, рассказывает, чего ожидает от нас, и это очень хорошо, поскольку футболисты понимают, чего хочет тренер.

- Как можете оценить свой уровень за последние два сезона с тех пор, как команду возглавил Луческу? Значительно прибавили?

- Думаю, при Луческу рост всех футболистов пошел вверх, уровень всей команды повысился, и я, как футболист, также индивидуально вырос, получил больше опыта, и хорошо себя чувствую на поле.

- С нетерпением ждете товарищеских матчей?

- Да, завтра уже начинаем спарринги. Наверняка, у нас их будет много во время трех сборов, и они нас хорошо подготовят к официальным играм.

- Как вам условия в Испании – поля, гостиница?

- Все супер, нет слов. Нам все нравится, уровень самый высокий.


Турнирная таблица УПЛ.

Петр Приходько
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Динамо Киев Томаш Кендзера

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