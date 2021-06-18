Кейн: «В этот раз играть будет проще»

Матч с хорватами был жарким во всех смыслах этого слова

Харри Кейн / фото - Sky Sports

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн рассказал, чего ожидает от матча второго тура Евро-2020 со сборной Шотландии. Слова форварда приводит официальный сайт UEFA.

«В этом плане будет немного попроще, прогноз погоды говорит о 14 градусах тепла и 80 процентах вероятности дождя. В прошлый раз было сложно играть в два часа дня. Ощущалось так, словно на улице градусов 40 тепла. Вечером будет прохладнее и приятнее».

Англичане в своем первом матче обыграли хорватов с минимальным счетом благодаря голу Рахима Стерлинга. Если они сегодня обыграют своих великобританских соседей из Шотландии, то обеспечат себе место в плей-офф Евро-2020.

Матч Англия – Шотландия состоится сегодня на стадионе «Уэмбли» в 22:00.

Видео трансляция матча Англия – Шотландия.

Текстовая трансляция матча Англия – Шотландия.