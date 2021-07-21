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Хахлев: «Павелко лично контролирует реконструкцию стадиона в Ровно»

Домашняя арена для «Вереса» может быть готова в 2022-м году
Футбол Украинская Премьер-лига
21 июля 10:48
Хахлев: «Павелко лично контролирует реконструкцию стадиона в Ровно»
Фото: Футбол 24

Глава Ровенской областной ассоциации футбола и член исполкома УАФ Алексей Хахлев высказался о реконструкции местного стадиона «Авангард». Его слова приводит пресс-служба УАФ.

– Ваша ассоциация заняла активную позицию в вопросе реконструкции стадиона «Авангард», посылала письма к руководству государства. Недавно правительство объявило о готовности выделить 100 млн на стадион в Киеве. По вашему мнению, какие теперь перспективы?

– Прежде всего, хочу поблагодарить президента УАФ Андрея Павелко, который вопрос реконструкции стадиона «Авангард» в Ровно с начала держит на личном контроле и сопровождает все этапы выполнения работ.

Для Ровенщины успешное завершение и открытие стадиона будет настоящим праздником и победой здравого смысла над всеми бюрократическими преградами.

Большой задел для начала работ было сделано предыдущим городским головой Владимиром Хомко. Именно он придал этому процессу необратимый характер.

Очень приятно, что новоизбранный глава Ровно Александр Третьяк является горячим болельщиком «Вереса» и человеком слова. Именно его обещание об успешном завершении реконструкции переросла в реальное выделение средств новой каденции городских депутатов Ровно.

Хочу поблагодарить также председателя Ровенской областной государственной администрации Виталия Коваля за результативное лоббирование выделения средств из государственного бюджета.

А если напомнить, с чего все началось, то ситуация была почти патовой. Ведь до 2015 года стадион «Авангард» принадлежал в соотношении 50/50 Ровенской областному и городскому советам.

Моим первым официальным письмом было обращение к Ровенскому областному совету о передаче 50% доли собственности на стадион «Авангард» на баланс... Ровенской областной федерации футбола. Видимо, тогда депутаты немного испугались такой моей наглости. И в итоге передали свою долю городскому совету.

Такой себе мат в два хода, и загорелся зеленый свет. Это создало единого владельца имущественного комплекса и дало возможность запустить процесс реконструкции стадиона.

- Что скажете тем, кто утверждает, что строительство стадиона для Ровно – это неоправданная роскошь?

– Неоправданная роскошь – это упустить момент и не вернуть «Верес» в Ровно на реконструированный стадион. Для городского бюджета полная стоимость выполнения работ была бы, безусловно, большой нагрузкой.

Но сегодня есть четкое понимание о реальном софинансировании реконструкции стадиона «Авангард» из областного и государственного бюджетов. Окончательные сметы и суммы будут известны после окончания всего комплекса работ.

Уверен, что генеральный подрядчик, фирма «Фиалка», отчитается за каждую потраченную гривну

Ранее стало известно, что Кабмин выделил на реконструкцию стадиона в Ровно 100 миллионов гривен.

Петр Приходько
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