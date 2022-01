Хамес Родригес спас жизнь сопернику, у которого во время матча остановилось сердце

Хамес Родригес / фото - Play Crazy Game

В матче чемпионата Катара между «Аль-Райаном» и «Аль-Вакру» произошел трагический эпизод, напомнивший о ситуации с Кристианом Эриксеном на Евро-2020.

У защитника «Аль-Вакру» Усмана Кулибали остановилось сердце прямо во время игры. На помощь ему пришел игрок команды соперника – экс-звезда «Реала» Хамес Родригес. Футболист смог поправить малийцу голову так, чтобы тот мог дышать, пока медики направлялись к пострадавшему.

Игроку оказали первую помощь, отвезли в больницу, где его состояние стабилизировалось. Врачи диагностировал сердечный приступ.

После игры футболисты остались на поле, чтобы сделать коридор почета в благодарность медикам, оказавшим футболисту помощь.

James Rodríguez was one of the first players to aid Al-Wakrah's Ousmane Coulibaly when he suffered a cardiac arrest during Saturday's game against Al-Rayyan.



Both clubs celebrated medical staff who helped save Coulibaly's life



(via @QSL_EN)pic.twitter.com/zgKYFBevvt