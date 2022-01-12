Видео. Эриксен приступил к тренировкам после сердечного приступа на Евро-2020

Хавбек еще не нашел себе новый клуб

Кристиан Эриксен / фото - CGTN

Датский полузащитник Кристиан Эриксен близок к возвращению на поле.

Известный ресурс выложил видео хавбека, который приступил к тренировкам.

So good to see @ChrisEriksen8 back in training again pic.twitter.com/2lhpNY8kH8 — 433 (@433) January 11, 2022

Этим летом игрок пережил сердечный приступ во время матча Евро-2020. Подробнее об этом мы рассказывали в итогах 2021-го года.

Футболист покинул миланский «Интер» в декабре и до сих пор не нашел себе новый клуб.

В СМИ были слухи, что он может вернуться в «Тоттенхэм». К тому же тренер «шпор» Антонио Конте заявил о готовности принять хавбека в команде.