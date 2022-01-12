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Видео. Эриксен приступил к тренировкам после сердечного приступа на Евро-2020

Хавбек еще не нашел себе новый клуб
Футбол В Европе
10:43
Видео. Эриксен приступил к тренировкам после сердечного приступа на Евро-2020
Кристиан Эриксен / фото - CGTN

Датский полузащитник Кристиан Эриксен близок к возвращению на поле.

Известный ресурс выложил видео хавбека, который приступил к тренировкам.

Этим летом игрок пережил сердечный приступ во время матча Евро-2020. Подробнее об этом мы рассказывали в итогах 2021-го года.

Футболист покинул миланский «Интер» в декабре и до сих пор не нашел себе новый клуб. 

В СМИ были слухи, что он может вернуться в «Тоттенхэм». К тому же тренер «шпор» Антонио Конте заявил о готовности принять хавбека в команде.

 

Павел Харченко
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Теги

Кристиан Эриксен Тоттенхэм

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