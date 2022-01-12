Конте: «Двери «Тоттенхэма» для Эриксена всегда открыты»
Видео. Эриксен приступил к тренировкам после сердечного приступа на Евро-2020
Хавбек еще не нашел себе новый клуб
Кристиан Эриксен / фото - CGTN
Датский полузащитник Кристиан Эриксен близок к возвращению на поле.
Известный ресурс выложил видео хавбека, который приступил к тренировкам.
So good to see @ChrisEriksen8 back in training again pic.twitter.com/2lhpNY8kH8— 433 (@433) January 11, 2022
Этим летом игрок пережил сердечный приступ во время матча Евро-2020. Подробнее об этом мы рассказывали в итогах 2021-го года.
Футболист покинул миланский «Интер» в декабре и до сих пор не нашел себе новый клуб.
В СМИ были слухи, что он может вернуться в «Тоттенхэм». К тому же тренер «шпор» Антонио Конте заявил о готовности принять хавбека в команде.
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