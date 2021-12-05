Характер Джеррарда. «Астон Вилла» одержала волевую победу над «Лестером»

Команда выиграла три из четырех матчей при молодом специалисте

Фото - Астон Вилла

В 15-м туре английской Премьер-лиги «Лестер» на выезде уступил «Астон Вилле».

Открыл счет Барнс, однако почти сразу его сравнял Конса. Рэмзи мог вывести уже хозяев вперед, но гол был отменен из-за офсайда.

После перерыва «вилланы» все же добились своего. Английский защитник оформил дубль, принеся команде Стивена Джеррарда волевую победу.

«Астон Вилла» сравнялась по очкам в турнирной таблице с «Лестером», опередив конкурента по дополнительным показателям. После смены тренера команда побеждает в трех из четырех матчей.

АПЛ, 15 тур

«Астон Вилла» – «Лестер» 2:1

Голы: Конса, 17, 54 – Барнс, 54

«Астон Вилла»: Мартинес, Мингз, Конса, Янг, Макгинн, Накамба, Дуглас Луис (Сансон, 77), Кэш, Буэндиа (Чуквуэмека, 78), Рэмзи (Туанзебе, 84), Уоткинс.

«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Эванс, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Мэддисон, Барнс, Дьюзбери-Холл (Ихеаначо, 86), Дака (Перес, 78), Лукман (Варди, 65).

Накамба – Мэддисон