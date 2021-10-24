Харатин не помог «Легии» избежать разгромного поражения. Команда в шаге от зоны вылета
В 12-м туре польской Экстракласы «Легия» на выезде разгромно уступила «Пясту».
Настоящим героем матча стал Торил Доминго, оформивший хет-трик. «Армейцы» сумели ответить лишь голом Мучи. А Стоилькович и вовсе довел счет до крупного.
Полузащитник Игорь Харатин начал матч со скамейки запасных. Украинец вышел на поле уже на 25-й минуте.
«Легию» лишь одно очко отделяет от зоны вылета.
Чемпионат Польши, 12 тур
«Пяст» – «Легия» 4:1
Голы: Торил Доминго, 10, 14, 60, Стоилькович, 87 – Мучи, 21
«Пяст»: Плач, Кончковски, Мигелито, Хук, Катранис, Соколовски, Хейтли, Храпек, Кондзер (Вида, 75), Пырка (Амеяу, 75), Торил Доминго (Стоилькович, 83).
«Легия»: Тобиаш, Скибицки, Ветеска, Навроцки (Харатин, 25), Младенович, Мартинш (Костож, 63), Жозуэ, Слиш, Мучи, Лукиньяс (Лопеш, 63), Эмполи.
Предупреждения: Соколовски, Мигелито – Младенович, Слиш
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