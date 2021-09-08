Харатин: «Принял решение об уходе из «Ференцвароша» с болью в сердце»

Хавбек ушел в «Легию»

Игорь Харатин (по центру) / Фото: Динамомания

Украинский хавбек Игорь Харатин высказался о смене клуба. Его слова приводит Nemzeti Sport.

- Почему выбрал «Легию»?

– Принял непростое решение. Было несколько предложений, но не хочу об этом говорить. Уважаю контракт с «Легией», теперь сосредоточусь на этом клубе. Думал, «Легия» – идеальное место для развития и новых вызовов.

- Ты действительно хотел уйти из «Ференцвароша»?

– Смена клуба состояла из нескольких компонентов. «Ференцварош» хорошо заработал на моем трансфере, это было важно для меня. Принял решение с болью в сердце, трудно об этом говорить.

Мой контракт с «Ференцварошем» истек бы через год, а с «Легией» соглашение до 2024 года. Почувствовал, что пора переключаться. Хочу проверить себя в новой стране, лиге, клубе



Ранее стало известно, сколько «Легия» заплатила за Харатина «Ференцварошу».